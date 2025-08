Ehrungen für Schülerinnen und Schüler am Theodor-Heuss-Gymnasium

Einen Tag vor der Zeugnisausgabe hat das Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen ein Schulfest gefeiert, zu dem zahlreiche interessierte Besucher, Eltern, Schüler und Lehrer gekommen waren. In den einzelnen Klassenräumen, in der Aula sowie auf dem Pausenhof präsentierten sich die Klassen mit verschiedenen Aktivitäten; es gab ein abwechslungsreiches Programm. Musikalisch wurde das Schulfest durch einen Auftritt der Percussion-Gruppe unter der Leitung von Jutta Schidlo eröffnet, ehe die Schulleiterin Dr. Renate Rachidi die Gäste in der Aula begrüßte. Großer Höhepunkt des Schulfests war später eine Preisverleihung, bei der Schülerinnen und Schüler des THG für herausragende schulische, soziale und sportliche Leistungen geehrt wurden. Als Belohnung gab es eine Urkunde und eine vom Elternbeirat sowie dem Freundeskreis gestiftete Gutscheinkarte. In den fünften Klassen erhielten Leni Büringer, Leni Hertle, Benjamin Beyhl und Victoria Leinfelder diese Auszeichnung. Unter den Schülern der sechsten Jahrgangsstufe hatten Greta Wundel, Timo Steidl und Ema Milosavlevici die besten Leistungen gezeigt. Auch die Siebtklässler Matilda Greiner, Theodor Böckh, Florian Heppner, Frederik Werner sowie Katharina Habermann wurden für ihre hervorragenden Noten geehrt. In der achten Jahrgangsstufe bekamen Emma Wiedemann, Zoe Tengler und Benedikt Kirchenbaur Urkunde und Präsent überreicht, in den neunten Klassen Leopold Schnehle, Maximilian Schnehle, Paulina Greiner sowie Tessa Thudt. Ebenso wurden die Zehntklässler Paul Lippacher, Julius Bast, Julia Glauning und Rebekka Holzner prämiert. Ausgezeichnet wurden in der elften Jahrgangsstufe Luisa Cadau, Franziska Eßmann, Ninivee Weichenmeier und Eva Sieber. In der Q11 nahmen Linda Rosenbauer, Aurelius Graser sowie Moritz Geipel den Preis entgegen. Zudem gab es für etliche Schülerinnen und Schüler aufgrund erfolgreicher Wettbewerbsteilnahmen, eines besonderen sozialen Engagements und herausragende sportliche Leistungen weitere Ehrungen.

