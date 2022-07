Nördlingen

15.07.2022

Eigner Bauunternehmung feiert: Moderner Bürokubus in Nördlingen eingeweiht

Plus Die Eigner Bauunternehmung feierte die Einweihung und Einsegnung ihres neuen Verwaltungsgebäudes im Nördlinger Reutheweg. Was die rötlich-braune Fassade so besonders macht.

Von Matthias Link

Der moderne Gebäudekubus mit der rötlich-braunen Stahlfassade im Reutheweg in Nördlingen ist ein echter Hingucker. Wegen der Pandemie hat die Firma Eigner Bauunternehmung die Einweihung und Einsegnung ihres Verwaltungsgebäudes erst jetzt, am Freitag, gefeiert – fertiggestellt und bezogen wurde es schon 2020.

