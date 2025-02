Ein authentischer Blick auf Gerd Müller

Ein besonderer Höhepunkt im W-Seminar „Fußball im 21. Jahrhundert“ unter der Leitung von Markus Schneider war der Vortrag von Dr. Michael Bast, der zusammen mit Stadtarchivar a. D. Dr. Wilfried Sponsel das Buch „Gerd Müller – Vom Torjäger aus Nördlingen zum Bomber der Nation“ verfasst hat. Gemeinsam mit den Zeitzeugen Helmut Wurm und Martin Jeromin, Weggefährten des legendären Stürmers, brachte Dr. Bast den Schülern das Leben und die Karriere von Gerd Müller auf authentische Weise näher. In einer interessanten Präsentation wurde Müllers Aufstieg an die Weltspitze nachgezeichnet, stets mit Blick auf die beginnende Kommerzialisierung des Fußballs. Darüber hinaus wurden Teile der Biografie „Gerd Müller oder Wie das große Geld in den Fußball kam“ des Historikers Dr. Hans Woller einer kritischen Analyse aus Nördlinger Sicht unterzogen. Besonders wertvoll war die Einbindung des Publikums, denn die Zuhörer, darunter auch das Geschichte-Leistungsfach unter Leitung von Katharina Wiedemann-Schmid, konnten in einer abschließenden Fragerunde direkt mit Müllers Freunden ins Gespräch kommen. Es war ein informativer und lebendiger Vortrag, der einen tiefen Einblick in die Fußballgeschichte bot und eindrucksvoll zeigte, wie der Sport sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat.

