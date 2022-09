Ein Baum erinnert an die Freundschaft mit Markham

Plus Eine Delegation aus der kanadischen Partnerstadt reist zum Historischen Stadtmauerfest nach Nördlingen. Seit 20 Jahren besteht die Verbindung, zahlreiche Begegnungen gab es.

Gedenktafeln, Gedenksteine oder Straßennamen sind häufig Symbole von internationalen Städtepartnerschaften. Auch die Stadt Nördlingen bedient sich seit Langem dieser Hinweise. Es gibt eine Riomer Straße, eine Wagga-Wagga-Straße, eine Olmützer Straße und seit wenigen Jahren auch eine Markham-Straße im Industriegebiet Steinerner Mann Ost. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Verbindung mit Markham wurde dort ein "Tree of Friendship", ein Freundschaftsbaum, gepflanzt.