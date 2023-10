Nördlingen

Berührendes Konzert in Nördlingen: Deutsches Requiem verzaubert das Publikum

Johannes Brahms "Ein Deutsches Requiem" ist in Sankt Georg aufgeführt worden.

Plus Im größten Nördlinger Gotteshaus gibt es einen großen Konzertabend. Aufgeführt wird ein untypisches Requiem, mit dem Brahms einen triumphalen Erfolg feierte.

Udo Knauer, der Kantorei und dem Kammerchor St. Georg ist es im Zusammenspiel mit dem Oettinger Bachorchester wieder einmal gelungen, ein Meisterwerk der Klassik meisterhaft auf die Bühne der St. Georgs-Kirche zu bringen. Johannes Brahms „Ein Deutsches Requiem“, so bezeichnet „nach Worten der Heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester, op. 45“, ist ein eher untypisches Requiem. Als Johannes Brahms dieses Werk komponierte, dachte er weniger an das Seelenheil der Verstorbenen.

Er wollte mit seiner Musik in erster Linie den Hinterbliebenen Trost spenden und wandte sich damit von kirchlichen Konventionen vollständig ab. Anlass für diese Interpretation mag der Tod seines Freundes Robert Schumann 1856 gewesen sein. Brahms feierte mit diesem Werk einen triumphalen Erfolg. Wahrscheinlich, weil er meisterhaft romantische Stilelemente mit vorbarocker Musiksprache, moderne Ausdrucksmittel mit kontrapunktischen Techniken verknüpfte. Schon damals schrieb der berühmte Musikkritiker Eduard Hanslick: "Weil es jedes konfessionelle Kleid, jede kirchliche Konvenienz abstreift, statt des lateinischen Ritualtextes deutsche Bibelworte wählt, und zwar so wählt, dass die eigenste Natur der Musik und damit zugleich das Gemüt des Hörers in intimere Mitwirkung gezogen wird.“

