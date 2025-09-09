Ein besonderer Kalender: Gaststuben aus Nördlingen

Es ist wieder so weit, in diesem Jahr pünktlich zum Stadtmauerfest: Der Kalender der Museumsgruppe C. H. Beck ist erschienen - zum 20. Mal. Ein triftiger Grund, nicht nur einen Blick in den Kalender zu werfen, sondern auch in die Geschichte der Museumsgruppe.

Der Kalender zeigt in diesem Jahr Innenansichten ehemaliger Nördlinger Gasthäuser. „Die Wirtshäuser waren das soziale Herz der Stadt“ heißt es dazu im Vorwort, „eine Mischung aus Rathaus, Zeitung, Vereinshaus und Wohnzimmer.“ Unter den Kalenderbildern befindet sich beispielsweise eine Altdeutsche Weinstube, die in der Polizeigasse betrieben worden war und 1940 einem Brand zum Opfer gefallen ist. Oder der Gasthof „Zum Strauß“ in der Salvatorgasse. Die Bilder sind aus der Postkartensammlung von Heiner Finck im Stadtarchiv Nördlingen. Die kurzen Bildunterschriften verfassten Hans Höhn, der Ehrenvorsitzende der Museumsgruppe, und der ehemalige Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel.

Kalender der Beck‘schen Museumsgruppe kostet 15 Euro

Der Kalender ist für 15 Euro bei der Buchhandlung Lehmann, dem Fotohaus Hirsch, der Tourist Information, Foto Finck, Papier Hartmann und Zeiträgs Papierservice erhältlich. Der niedrige Preis ist natürlich nur möglich, weil es ehrenamtliches Engagement und kostenfreie Mitwirkung bei der Herstellung gibt. Wolfgang Holik, der Sprecher der Museumsgruppe bedankte sich bei Heiner Finck, Wilfried Sponsel und bei der Firma C. H. Beck. Sie hat Papier, Druck der Bilder, Pappe und Spiralbindung kostenfrei beigesteuert. Die meiste Zeit investierten aber die vierzehn Mitglieder der Museumsgruppe: So musste beispielsweise jedes Kalenderblatt zweimal durch die Druckmaschine, einmal mit schwarzer und einmal mit roter Farbe. Ihnen dankten Ernst Zoller und Dr. Oliver Kranert von der Geschäftsleitung des Verlages und auch Oberbürgermeister David Wittner.

Das Besondere an diesem Kalender ist natürlich der Druck auf einem Heidelberger Tiegel aus dem Jahr 1959, ein klassischer Buchdruck also. Dass es nicht mehr ganz so einfach ist, mit dieser Maschine zu drucken, wurde bei einem Rückblick auf die 20-jährige Geschichte der Museumsgruppe durch Wolfgang Holik deutlich: Da ist zum einen der fehlende Nachwuchs. Das Wissen um die Funktion und die Bedienung der Maschine muss weitergegeben werden. Und da ist zum anderen eine Besonderheit, die die Maschine einzigartig macht: Die Buchstaben der Beck’schen Maschine sind einen Millimeter höher als die aller anderen Maschinen. Damit kann man auch nicht alle noch irgendwo befindlichen Ersatzteile für die Maschine nutzen.

Der Grund für diese Abweichung von der Norm? „Nur wo der Satz hergestellt wurde, konnte man auch drucken“, kommentierte Hans Höhn, der ehemalige technische Leiter. Eine Nördlinger Besonderheit also, die man bei Stadtmauerfest im Museum der Druckerei bewundern kann. Fachkundige Informationen durch die Museumsgruppe gibt es natürlich auch.