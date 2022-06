Nördlingen

vor 19 Min.

Ein Blick hinter die Kulissen der Nördlinger Mess'

Plus Blinkende Lichter und kreisende Fahrgeschäfte gehören zu jedem Volksfest dazu, so auch zur Nördlinger Mess'. Doch was geschieht im Hintergrund?

Von Dominik Durner

Wer oder was ist der größte Feind des Boxautos? Wo kommen eigentlich die Gewürze beim Gewürzhändler her? Und wie viele Maßkrüge gibt es im Bierzelt? Antworten auf all diese Fragen bekommen mehr als 30 glückliche Gewinnerinnen und Gewinner, die sich durch einen Anruf bei den Rieser Nachrichten einen Rundgang auf der Nördlinger Mess' mit einem Blick hinter die Kulissen gesichert haben. Bei der Führung fällt außerdem noch das ein oder andere Schmankerl für die Teilnehmer ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

