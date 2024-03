Nördlingen

Ein Bohrkern im Rieskrater-Museum klärt das Aussterben der Dinos auf

Plus Eine dünne Schicht in einem Bohrkern konnte Aufschluss darüber geben, ob nun ein Asteroiden-Einschlag oder Vulkanausbrüche für das Aussterben verantwortlich war.

Von Gitte Händel

Das Rieskrater-Museum hat ein neues Ausstellungsstück: einen Bohrkern. Eine dünne Schicht in diesem Kern konnte die Ursachen für das Aussterben der Dinosaurier erhellen: "Ein einmaliger Fund in Deutschland", so Roland Eichhorn, Leiter der Abteilung Geologischer Dienst vom Landesamt für Umwelt bei der Übergabe. Denn es gab zwei große Katastrophen vor 66 Millionen Jahren, einen Asteroideneinschlag und den Ausbruch mehrerer Vulkane. Die Folgen dieser Katastrophen ähnelten sich: Es stiegen ungeheure Mengen an Staub und Asche auf. Der Himmel verdunkelte sich für lange Zeit. Kein Sonnenlicht traf die Erde, die Pflanzen starben ab. Kein Futter mehr für die pflanzenfressenden Dinosaurier. Sie verhungerten. Kein Futter mehr für die fleischfressenden Dinosaurier. Sie verhungerten auch. Und mit ihnen verschwand fast alles Leben auf der Erde. Aber welche der beiden Katastrophen war die Ursache für das Aussterben?

Der Asteroideneinschlag war im heutigen Mexiko, es schuf den Chicxulub-Krater. Sehr viel größer als der Rieskrater. Die Vulkanausbrüche waren im heutigen Indien. Die Ausbrüche dort kann man anhand der Bodenstrukturen bestimmen. Mexiko und Indien liegen sich auf der Erdkugel gegenüber. Bayern, so zeigen es die Geologen vom LfU auf einer Fotomontage, "lag damals mittendrin". Warum also nicht dort nach Nachweisen suchen, um die Frage zu klären?

