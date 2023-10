Ein Festival für Kunstinteressierte geht in Nördlingen zu Ende

Die Atelier-Tage in Nördlingen locken scheinbar mehr Menschen zu den Künstlerinnen und Künstlern, als im Vorjahr. Ein Besuch.

Auch am Sonntagnachmittag sah man noch zahlreiche Menschen, sogar meist in Gruppen, durch Nördlingens Straßen flanieren, viele mit den Ateliertage-Flyern in Händen und somit eindeutig als Kunstinteressierte zu erkennen, die das eine oder andere Atelier im Auge hatten. Apropos Auge: Es gab viel zu sehen bei dieser zwölften Ausgabe des Events – und der ersten nach der Coronaunterbrechung. Und es schien sogar so, dass im Schnitt mehr Menschen unterwegs waren als vorher. Zeitweise gab es sogar vor den offenen Ateliertüren kurze Wartezeiten.

Wieder einmal gab es in den insgesamt 18 Anlaufstellen viel zu sehen, von den Werken ambitionierter Amateure hin zu unbestritten großer Kunst der international bekannten Namen, die in dieser Stadt ihre künstlerische Heimat gefunden haben. Für manchen war gerade diese Bandbreite der Reiz dieser Schau, während andere wiederum kritisieren, dass es zu viel zu sehen gab.

Atelier-Tage in Nördlingen: Gutes Wetter zog die Leute an

Doch gerade in der Kunst kann man es niemand recht machen, jede und jeder hat seine eigene Sichtweise, und wie sagte schon der österreichische Dramatiker Johann Nestroy: „Kunst ist, wenn man’s nicht kann, denn wenn man’s kann, ist’s keine Kunst.“ Tatsache ist, dass am letzten lauen Sommerabend dieses Jahres, am Freitag, das Streunen durch die Ateliers am angenehmsten, weil ungewöhnlich warm, war. Am Samstag spielte das Wetter nicht so besonders mit, was der Sonntag allerdings dann wieder wettmachte.

„Toll ist es wieder, man trifft alte Bekannte, sieht zwar auch Altbekanntes, aber auch viel Neues“, war in etwa der Tenor, wenn man die Leute in und vor den Ateliers fragte. Und auch die Kunstschaffenden waren größtenteils zufrieden, es gab sogar Künstler, die ausgesprochen angetan von der Kauffreudigkeit der Klientel war. Was beispielsweise Dr. Franziska Emmerling vom Nördlinger Kulturbüro besonders auffiel, war die positive Ausstrahlung, die vielfach von den ausgestellten Werken ausging und dass sich diese Leichtigkeit und Heiterkeit auf das Publikum übertrug, und "dass die Kunst gerade in den aktuell schwierigen Zeiten doch eine Art Ventil ist, eine willkommene Ablenkung vom Alltag". Wichtig war und ist die Begegnung von Künstlern und Publikum, der Austausch, die Kommunikation miteinander.

Natürlich waren vor allem die großen Namen gefragt, angefangen von der Keramik-Werkstatt Schnider-Lang, über das Atelier Schulz, Beate Hiemer und Herbert Schweda, die Ranftls, die Rehlensche Handpresse mit Wolf J. Gruber, das Atelier Wachtel und Michael Maschka die besonders herausragten. Aber man konnte auch ganz neue Namen entdecken, die mit ihrer Kreativität die Ateliertage absolut bereicherten. So zum Beispiel Diana Ham (im Atelier Maschka), Kinga Maria Eisenbarth (im Atelier Schulz), Florian Wenninger (Baldingen) oder Sebastian Anzinger (Malerei) und Thomas Böllmann, der mit seinen Holzskulpturen im Kultwork ausstellte. Einziger Wermutstropfen vielleicht: Die Skulptur, die Böllmann zugunsten der Deutschen Hospizhilfe versteigern wollte, blieb unverkauft. Ausgerechnet Samstagabend war der Besuch nicht so toll, dass sich eine Auktion hätte initiieren lassen. Doch das Angebot des Künstlers gilt auch nach den Ateliertagen, Interessenten können sich jederzeit im Kultwork melden.