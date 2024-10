Ein herzliches Willkommen

Die Lebenshilfe Donau-Ries hat kürzlich Woche eine Einführungsveranstaltung für die zahlreichen neuen Mitarbeitenden aus allen Einrichtungen organisiert. Innerhalb des letzten Jahres wurden insgesamt rund 80 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt. Alle waren nun eingeladen, sich besser kennenzulernen und einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Arbeitsbereiche der Lebenshilfe zu erhalten. Die Veranstaltung fand im Berufsschulzentrum Nördlingen statt, wo die neuen Teammitglieder von den engagierten Kolleginnen und Kollegen der Mensa mit Kaffee und Kuchen empfangen wurden. Die beiden Vorsitzenden, Günter Schwendner und Manfred Steger, eröffneten die Veranstaltung mit inspirierenden Grußworten. Ein Höhepunkt war die Präsentation des neuen Imagefilms, der die Mission und Vision der Lebenshilfe anschaulich darstellte. Anschließend stellten die Fachbereichsleitungen in kleineren Gruppen ihre jeweiligen Tätigkeitsfelder vor. Die neuen Mitarbeitenden erhielten wertvolle Einblicke in die Angebote und Dienstleistungen der Lebenshilfe, darunter die Frühförderung, die Schulvorbereitende Einrichtung und die Hermann-Keßler-Schule, die Assistenz GmbH, die Wohnheim GmbH und die Donau-Ries-Werkstätten in Nördlingen, Wemding und Asbach-Bäumenheim. Nach den informativen Vorträgen versammelten sich alle Teilnehmenden zu einem reichhaltigen Buffet, das Raum für anregende Gespräche und intensiven Austausch bot. Die Veranstaltung bot nicht nur die Möglichkeit, sich über die unterschiedlichen Bereiche zu informieren, sondern auch, um persönliche Kontakte zu knüpfen und ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Die Lebenshilfe Donau-Ries freut sich darauf, gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen die Arbeit im Bereich der Teilhabe und Unterstützung von Menschen mit Behinderung in jeder Lebenslage fortzusetzen. (AZ)

