Ein Konzert jenseits des Massengeschmacks

Zu einer internationalen Liederreise hatte die Chorgemeinschaft Nördlingen mit dem Ensemble Pfiffikus der Rieser Musikschule in die Georgskirche geladen.

Die rund 30 Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Nördlingen unter der Leitung von Elke Moll sind bei ihrem jüngsten Konzert mit der für Chöre doch gewöhnungsbedürftigen Akustik der Georgskirche ausgezeichnet zurechtgekommen. Das Eingangslied "Freu dich Erd und Sternenzelt" war Motto des Abends und für die Zuhörer in der sehr gut besuchten Kirche ein gelungener Auftakt. Bei diesem a-Capella-Stück legten die Männerstimmen mit ihrem "Halleluja" einen Klangteppich, auf dem die Frauenstimmen trittsicher in luftige Höhen aufsteigen konnten.

Die Chorleitung hatte ein buntes Programm mit vielen unbekannten Liedern aus nahezu allen Kontinenten zusammengestellt. Das Repertoire hob sich somit wohltuend ab vom massentauglichen Weihnachtsklang-Einerlei, das derzeit aus vielen Lautsprechern tönt. Besonders geglückt waren die Stimmungswechsel innerhalb des Abends. Auf das swingende US-amerikanische Weihnachtslied "When Christmas Comes to Town" folgte ein meditatives "Alleluja", das noch lange im Kirchenraum nachklang. In das multikulturelle Potpourri passte so auch hervorragend das Stück "Es lofft d’Maria und ihr Mo". Den Text dafür hat der ehemalige Dillinger Kreisheimatpfleger Alois Sailer im schwäbischen Dialekt geschrieben und die musikalische Interpretation der Chorgemeinschaft war einer der Höhepunkte des Konzertabends.

Pfiffikus brilliert und begleitet in der Georgskirche

Überaus stimmig war zudem, dass das Ensemble Pfiffikus, ebenfalls unter der Leitung von Elke Moll, im Wechsel mit der Chorgemeinschaft auftrat. Die Musikgruppe der Rieser Musikschule besteht aus vier Flötenstimmen und einem Cello. Die krankheitsbedingten Ausfälle kompensierten an diesem Abend spontan Flötist Christian Möwes und Elke Moll selbst. Neben diesen brillierten an den Flöten David Wagner und Carla Weiß sowie am Cello Anna Stängle. Das Quintett präsentierte internationale Stücke wie das flotte "Zumba Zumba" aus Katalonien oder den österreichischen "Andachtsjodler". Neben Kurt Moll am Piano begleiteten die Instrumentalisten in unterschiedlicher Besetzung den Chor, was zu überraschenden Klangkombinationen führte.

Das Adventskonzert bot tolle Einblicke in wenig bekanntes Liedgut und schloss mit einem gemeinsam gesungenen "Oh du fröhliche" – einem Weihnachtsklassiker zum Ausklang eines rundum stimmigen Abends.