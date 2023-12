Nördlingen

18:30 Uhr

Ein Leitbild für Nördlingen: Jetzt sind die Bürger gefragt

Plus Zehn Punkte umfasst das Papier, das ein Maßstab für Verwaltung und Stadtrat sein soll. Alle Nördlingerinnen und Nördlinger können bei einer Umfrage mitmachen.

Von Martina Bachmann

Das neue Nördlinger Leitbild 2030 ist in der vergangenen Sitzung des Stadtrates öffentlich vorgestellt worden. Darin sind verschiedene Ziele formuliert, die Maßstab für das Handeln von Verwaltung und Stadtrat sein sollen. Verabschiedet wurde das Leitbild noch nicht - jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger am Zug.

Sie können in den nächsten Tagen auf der Homepage der Stadt Nördlingen an einer Umfrage teilnehmen. Die ist leicht zu finden: Wer www.noerdlingen.de in seinen Internetbrowser eingibt, landet auf der ersten richtigen Seite. Rechts oben befindet sich ein gelber kleiner Kreis, auf dem "Umfrage Leitbild" steht. Darauf geklickt, öffnet sich die nächste Internetseite. Dort kann man nicht nur die zehn Punkte des Leitbilds durchlesen, man kann sie auch bewerten. Die Bürgerinnen und Bürger haben damit die Möglichkeit zu entscheiden, was ihnen wie wichtig ist.

