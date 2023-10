Nördlingen

Ein Parkdeck für das neue Egerviertel in Nördlingen?

Plus Im Nördlinger Bauausschuss wird über eine neue Parkmöglichkeit gesprochen. Die könnte ein erster Schritt sein, um auf die umstrittene Tiefgarage zu verzichten.

Höchst umstritten war die geplante Tiefgarage für das neue Egerviertel von Anfang an. Was geschieht mit den umliegenden Häusern, wenn sie gebaut wird, was mit der historischen Stadtmauer? Auch zuletzt war die Tiefgarage Thema, als der Nördlinger Stadtrat den Weg für das neue Viertel auf dem ehemaligen Ankergelände mitten in der Altstadt grundsätzlich frei machte: Der Investor musste sich dazu verpflichten, zunächst auf einen Bauantrag für eine Tiefgarage zu verzichten, erst sollten Alternativen ausgelotet werden. Eine solche liegt jetzt offenbar auf dem Tisch.

Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann sagt auf Anfrage unserer Redaktion, bei der vergangenen Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend habe man über ein zweigeschossiges Parkdeck gesprochen. Das solle auf dem freien Gelände neben dem ehemaligen Sudhaus errichtet werden. 22 Autos sollten darin mit einem Pater-Noster-System untergebracht werden, erklärt Eichelmann die Planungen. Würde dieses Parkdeck gebaut werden, dann sei das ein erster Schritt, um auf die Tiefgarage zu verzichten, urteilt der Stadtbaumeister - die restlichen Stellplätze könnten vielleicht außerhalb der Stadtmauer nachgewiesen werden. Im Bauausschuss sei es allerdings nur um eine Bauvoranfrage gegangen, die habe aber bei den anwesenden Stadträten eine Mehrheit gefunden.

