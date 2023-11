Ein temporeicher Mannheimer Abend im Ries

Unter der Leitung von Johannes Moesus entführt das Kurpfälzische Kammerorchester die Besucher nach Mannheim an den Hof des Musik liebenden Kurfürsten Karl Theodor.

Für den Auftakt der Klassik-im-Ries-Saison 2023/24 hatte Johannes Moesus ein temporeiches Programm zusammengestellt. Unter seiner Leitung entführte das Kurpfälzische Kammerorchester die Besucher nach Mannheim an den Hof des Kurfürsten Karl Theodor und zurück in den Geno-Saal der Raiffeisen-Volksbank Ries.

Los ging es mit der Sinfonie in F-Dur des 1709 in Böhmen geborenen Komponisten Franz Xaver Richter. Er gilt als einer der Gründerväter der legendären Mannheimer Hofkapelle. Unter dem Musik liebenden Kurfürsten Karl Theodor hatte sich die Residenzstadt zu einer der fortschrittlichsten Musikmetropolen im Europa des 18. Jahrhunderts entwickelt. Dieses große Erbe repräsentierten die Musikerinnen und Musiker des Kurpfälzischen Kammerorchesters bei ihrem Auftritt in Nördlingen auf vorzügliche Weise. Beschwingte, schnelle Läufe bestimmten das „Allegro con brio“. Engagiert führte Moesus das Orchester bis zum energischen „Presto“, bei dem die Hörner markante Akzente setzten.

Mannheimer Schule mit Interpretationen von Rosetti

Der Solokünstler des Abends, Flötist Pirmin Grehl, interpretierte die Romanze in G-Dur von Antonio Rosetti überaus zart und gefühlvoll. Ein eher unaufgeregtes Werk, das durch seine große Leichtigkeit überzeugt. Ob Rosetti als Hofkapellmeister zusammen mit seinem Fürsten Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein jemals nach Mannheim reiste, ist nicht bekannt. Ohne Zweifel ist Rosetti, ebenfalls böhmischer Herkunft, von der Kompositionsweise der „Mannheimer Schule“ beeinflusst.

Während sich die Flöte bei Rosetti quasi ins Orchester einfügte, durfte sie beim nächsten Stück eindeutig die Hauptrolle spielen. Triller, Sprünge über mehrere Oktaven und schnelle Wechsel in Lautstärke und Geschwindigkeit – alles typische Stilmittel der „Mannheimer Schule“ – machen Mozarts Flötenkonzert in G-Dur zu einem durchaus technisch anspruchsvollen Stück. Pirmin Grehl begeisterte das Publikum mit seiner heiteren, verspielten Präsentation des Stückes. Wolfgang Amadeus Mozart hatte bereits auf seinen Reisen als „Wunderkind“ den Mannheimer Hof besucht. Doch erst sein längerer Aufenthalt Oktober 1777 bis März 1778 hinterließ einen bleibenden Eindruck und beeinflusste seinen späteren Kompositionsstil. Die Klassik-im-Ries-Besucher erklatschten sich noch vor der Pause eine Zugabe: Beim Flötenkonzert C-Dur von Johann Baptist Wendling, einst Komponist und erster Flötist der Mannheimer Hofkapelle, lief Grehl noch einmal zur Höchstform auf.

Virtuosität und Klangschönheit bei Klassik im Ries

Mit der „Mannheimer“ Sinfonie von Johann Stamitz erklang ein weiterer Gründervater der Mannheimer Hofkapelle. Stamitz, selbst einer der besten Geigenvirtuosen seiner Zeit, verlangt den Streichern im ersten Satz einiges an Virtuosität und Spielkunst ab. Beim gefälligen „Andante“ zeigte das Kammerorchester sein Einfühlungsvermögen und seine Klangschönheit und überzeugte im dritten Satz mit einem überaus präzisen Zusammenspiel.

Der um 1734 in Mannheim geborene Franz Ignaz Beck durchlief die grandiose Streicherschule der Mannheimer Hofkapelle. Seine Sinfonie in g-Moll ist ein typisches Werk des „Sturm und Drang“. Die weiten Sprünge und schnellen Läufe meisterten die Mannheimer Künstler ebenso problemlos wie das fein herausgearbeitete Forte-Piano-Kontrastprogramm.

Die Ouvertüre in D-Dur zu Joseph Haydns Oper „Acis und Galatea“ rundete den Orchesterabend ab. Erstmals aufgeführt wurde das kurzweilige Stück 1763 anlässlich der Hochzeit von Anton Esterházy mit Gräfin Maria Theresia Erdödy in Eisenstadt. „Früher gab es eben keine Fotoshows oder Filmausschnitte auf Hochzeitsfeiern, sondern man führte ein Theaterstück oder eine Oper auf“, erläuterte Moesus. Als wunderbare zweite Zugabe spielte das Kurpfälzische Kammerorchester das „Allegro“ aus der F-Dur-Symphonie von Karl Stamitz, dem Sohn von Johann Stamitz und damit einem Vertreter der zweiten Generation der „Mannheimer Schule“. „Ein ziemlich schnelles Stück“, meinte Moesus schmunzelnd, „wie so manches an diesem Abend.“ (AZ)