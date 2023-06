Ein Weißwurstfrühstück auf dem Riesenrad hoch über der Nördlinger Mess' gewinnen

40 Riesenradgondeln auf der Mess' werden am 17. Juni für ein exklusives Weißwurstfrühstück bereitstehen. Nehmen Sie am Gewinnspiel teil und seien Sie dabei!

Mit dem Europa Rad der Firma Kipp & Sohn aus Bonn ist auf der diesjährigen Mess' einmal mehr für einen wahren "Höhepunkt" gesorgt. Mit einer Gesamthöhe von 55 Metern ist es das höchste transportable Riesenrad der Welt mit offenen und drehbaren Gondeln, das zudem mit einem aufwendigen LED-Lichtkonzept für eine einzigartige Optik sorgt. Riesenrad-Betreiber Kipp und Sohn lädt in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung und mit der Unterstützung einiger Sponsoren 160 RN-Leserinnen und Leser am zweiten Mess’-Samstag, 17. Juni, zum Weißwurst-Frühstück in ihr Fahrgeschäft ein. Neben dem gigantischen Ausblick für mindestens eine halbe Stunde gibt es Weißwürste mit Senf und Breze sowie ein Glas Weißbier oder Alkoholfreies.

Zusammengetan haben sich für diese Aktion neben der Schausteller-Familie Kipp und den Rieser Nachrichten die Metzgerei Hülsenbeck, das Fürst Wallerstein Brauhaus und die Bäckerei Haußer. Sie alle wollen dafür sorgen, dass die 160 Gäste in 40 Gondeln ein unvergessliches Erlebnis auf der Nördlinger Mess’ haben. Was dazu notwendig ist? Am besten keine Höhenangst, gesunder Appetit auf eine bayerische Brotzeit und natürlich ein bisschen Glück bei der Verlosung. Mitmachen kann man entweder per Mail oder noch einfacher im Internet bei unserem Instagram-Auftritt unter instagram.com/rieser_nachrichten.

Weißwurstfrühstück auf der Mess': So sind Sie beim Gewinnspiel dabei

Das kulinarische Vergnügen in luftiger Höhe soll am 17. Juni gegen 9.45 Uhr beginnen. Nach ein paar Proberunden zum Warmwerden servieren die RN Weißwürste und frische Brezen, dazu gibt es frisch eingeschenktes Weißbier (oder Alkoholfreies). Ermittelt werden bei unserer Verlosung 40 Gewinner, die jeweils drei Familienmitglieder oder Freunde mitbringen dürfen und damit eine eigene Gondel füllen. Am Ende hat es idealerweise allen so gut gefallen, dass sie ihr Glück mit der Kartei der Not teilen wollen, dem Hilfswerk unserer Zeitung für unverschuldet in Not geratene Menschen.

Schicken Sie eine E-Mail mit Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer sowie dem Kennwort Weißwurst-Frühstück an riesenrad@rieser-nachrichten.de. Alternativ können Sie unserem Instagram-Account folgen, dort den Gewinnspiel-Post liken und am besten noch jemanden verlinken, der mitfahren soll. Einsendeschluss ist der Mess’-Mittwoch, 14. Juni, um Punkt 12 Uhr mittags. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in der Donnerstagsausgabe veröffentlicht. Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück und den Gewinnern schon jetzt ein unvergessliches Erlebnis am zweiten Mess’-Samstag, 17. Juni!

