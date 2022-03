Nördlingen

vor 17 Min.

Mahnwache in Nördlingen: Ein Zeichen für den Frieden

In Nördlingen fand am späten Sonntagnachmittag eine Mahnwache für den Frieden statt. Anlass war der Krieg in der Ukraine.

Plus In Nördlingen findet auf dem Marktplatz eine Mahnwache statt. Hintergrund ist der Ukraine-Krieg. OB Wittner sagt, die Rieser werden einen langen Atem brauchen.

Von Martina Bachmann

Die Angst und die Trauer sind manchmal einfach übermächtig. Halyna hat es zwar mit ihrer jüngeren Tochter aus der Ukraine über Warschau ins sichere Ries geschafft. Doch ihre ältere Tochter ist noch immer in Kiew, packt dort Verpflegungspakete für die Soldaten. Halyna ist bei den Döblers in Alerheim untergekommen. Und als alle gemeinsam die Schilder mit den ukrainischen Nationalflaggen für die Mahnwache in Nördlingen gemalt hätten, da habe sich Halyna sehr über die Unterstützung gefreut, sagt Werner Döbler.

