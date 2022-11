Einbrecher haben sechs Firmengebäude in Nördlingen im Visier

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, nachdem in Nördlingen und Baldingen Unbekannte versucht haben, in mehrere Firmen einzubrechen – und dabei auch erfolgreich waren.

Immer wieder ist die Polizei in Nördlingen auf der Spur von Einbrechern, die gleich mehrfach zuschlagen. Doch dass die Täter sich dabei Zugang zu sechs verschiedenen Unternehmen verschaffen wollen und nach Bargeld und Wertgegenständen suchen, sei dennoch ungewöhnlich, wie der Leiter der zuständigen Kriminalpolizei in Dillingen, Michael Lechner, sagt. Sechs Firmen sollen ihm zufolge betroffen gewesen sein.

Mehrere Einbrüche in der Nacht auf Freitag in Nördlingen

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, sei es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu den Einbrüchen und Einbruchversuchen gekommen. Betroffen gewesen sein soll unter anderem die Straße Bachäcker im Ortsteil Baldingen, wo die bislang unbekannten Täter versucht haben sollen, in mehrere Firmengebäude einzubrechen. Ein weiteres Vorhaben soll in der Fritz-Hopf-Straße über die Bühne gelaufen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern dabei, Bargeld und Wertgegenstände in einem niedrigen fünfstelligen Bereich zu erbeuten. Zeugen und Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Wahrnehmungen in den genannten Straßen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. Wie Kripo-Chef Michael Lechner auf Anfrage der Redaktion sagte, gehe die Polizei von mindestens zwei Personen aus, die in einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein könnten. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte bei der Spurensicherung am Freitag durch Beamte der Nördlinger Polizei.

Einbrüche 2022: Was die Kripo bislang verzeichnet

In diesem Jahr hatte die Kriminalpolizei bereits mit mehreren Einbrüchen in Gewerbe-Immobilien zu tun. Anfang Februar wurde in die Netto-Filiale in Wallerstein eingebrochen. Unbekannte stahlen unter anderem Tabak und Zigaretten im niedrigen fünfstelligen Bereich und verursachten einen Schaden von einigen Tausend Euro.

Mitte August verschafften sich Unbekannte außerdem gewaltsam Zugang zu zwei Firmen im Gewerbepark in Deiningen. Die Beute damals: ebenfalls Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Gescheitert sein sollen Einbrecher in derselben Nacht in einer Firma im Enkinger Weg in Grosselfingen. Nur kurze Zeit später berichtete die Polizei außerdem über einen Einbruch im geschlossenen Mönchsdegginger Schwimmbad Almarin, wo ein Verein Gegenstände eingelagert hatte. Die Täter sollen mit brachialer Gewalt vorgegangen sein und Ausrüstung im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben.

Die Täter der Einbruchsserie in einer Nördlinger Kleingartenanlage im Februar sind bereits gefasst worden. Sie waren auch verantwortlich für einige Vandalismus-Fälle. Rein zufällig liefen sie der Polizei in die Arme. Weil die Beamten Cannabis-Geruch wahrnahmen, stellten sie die Jugendlichen zur Rede. Die gaben wiederum an, aus der Kleingartensiedlung zu kommen. Bei einer Vernehmung legten sie schließlich ein Geständnis ab.

