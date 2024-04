Einbrecher scheitert, hinterlässt jedoch 3000 Euro Schaden in Nördlingen

Eine bislang unbekannte Person versucht in ein Lebensmittelgeschäft und eine Praxis einzudringen. Es gelingt ihm nicht, doch er hinterlässt deutliche Spuren.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 16.45 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Augsburger Straße, sowie in die dortige Physiotherapie-Praxis einzudringen. Der Täter kam nicht in das Gebäude, verursachte allerdings einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)