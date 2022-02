Einbruch in zwei Gartenhäuser

Die Täter treten in einem Fall die Türe des Häuschens ein. Die Polizei sucht nach HInweisen.

In der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 12.30 Uhr, ist in der Kleingartenanlage am Nähermemminger Weg erneut in zwei Gartenhäuser eingebrochen worden. Laut Polizeibericht wurde eine Gartenhaustüre eingetreten, im zweiten Gartenhaus wurde die Zugangstüre massiv beschädigt, konnte vom Täter jedoch nicht geöffnet werden.

Entwendet wurde nichts, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 350 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter unter Telefon 09081/29560. (pm)