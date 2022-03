Nördlingen

vor 17 Min.

Einbruchserie in Nördlingen: Das Ziel ist immer das gleiche

Unbekannte sind in Nördlingen mehrfach in Gartenhäuschen eingebrochen.

Plus In mehrere Gartenhäuschen ist in den vergangenen Wochen in Nördlingen eingebrochen worden. Auf was es die Täter abgesehen haben und der Stand der Ermittlungen.

Von Martina Bachmann

Elf Mal sind Unbekannte in den vergangenen Wochen in Gartenhäuschen in Nördlingen eingebrochen. Die Beute war meist gering - bis zum vergangenen Wochenende. Die Polizei Nördlingen ermittelt und bittet um Hinweise.

