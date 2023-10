Nördlingen

10:51 Uhr

Einbrüche in Kleingartenanlage

In drei Gartenhäuser und Geräteschuppen hat sich der Täter Zugang verschafft.

Ein Unbekannter ist in der Kleingartenanlage "Am Hohen Weg" in Gartenhäuser eingebrochen und hat einen Schaden von 100 Euro verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Kleingartenanlage "Am Hohen Weg" sind wiederholt drei Gartenhäuser und Geräteschuppen aufgebrochen worden. Laut Polizeiinformationen hebelte der Täter zwischen Mittwoch und Freitag mit einem unbekannten Werkzeug die Türe auf beziehungsweise entfernte das Vorhängeschloss. Zumindest in einem Fall entwendete er Benzin. Der entstandene Schaden wird bisher auf circa 100 Euro, der Beuteschaden hingegen auf zehn Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet unter der Telefonnummer 09081/2956-0 um Hinweise. (AZ)

