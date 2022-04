In Nördlingen gibt es jetzt eine Anlaufstelle für Demenzkranke und Angehörige

In der Polizeigasse in der Nördlinger Innenstadt wird ein "Treffpunkt Demenz" angeboten. Dort können sich die Menschen einmal im Monat kostenlos austauschen.

Der "Treffpunkt Demenz" wird ab April 2022 im Nördlinger Seniorentreff angeboten. Jeden zweiten Mittwoch im Monat sollen sich Betroffene und Angehörige austauschen und ins Gespräch kommen können. Das Treffen ist offen und kostenlos.

Diese etwas andere Pop-up-Idee zeige, dass vielfältige Angebote die Ortskerne beleben, so eine Pressemitteilung des Landratsamtes. Um die Attraktivität der Innenstädte zu unterstützen, sind Pop-up-Stores eine von vielfältigen Möglichkeiten. Nun eröffnet bereits das dritte Angebot in der Nördlinger Innenstadt, freut sich Konversionsmanagerin Barbara Wunder.

"Treffpunkt Demenz" in Nördlingen: Beginn ist am 13. April um 15 Uhr

Um Angehörigen und Menschen mit einer demenziellen Erkrankung einen geschützten Raum außerhalb der eigenen Wohnung und eine Abwechslung vom Alltag zu verschaffen, eröffnet im Seniorentreff Nördlingen in der Polizeigasse 12 der "Treffpunkt Demenz". Landrat Stefan Rößle: "Betroffene sollen Fragen stellen, über ihre Sorgen sprechen und im Erfahrungsaustausch auch praktische Hilfe finden können." Ab 13. April wird einmal monatlich ab 15 Uhr der Austausch, an zunächst vier Terminen, angeboten. Die Räumlichkeiten werden vom Seniorentreff Nördlingen zur Verfügung gestellt, da kein geeigneter Leerstand für das Projekt gefunden werden konnte.

Oberbürgermeister David Wittner sagt laut Pressemitteilung: "Die wichtigsten neurodegenerativen Erkrankungen, die zu Demenz führen können, treten überwiegend im hohen Lebensalter auf. Daher führt der anhaltende Anstieg der Lebenserwartung zu einer zunehmenden Zahl betroffener Menschen auch in unserer Stadt. Ich freue mich, dass Menschen mit demenziellen Erkrankungen, deren Angehörige und Nahestehende hier eine Anlaufstelle und Hilfe zur Selbsthilfe erhalten."

Initiatorin ist die Demenzberaterin Ingrid Kilian

Die Initiatorin des "Treffpunkt Demenz", Ingrid Kilian, sagt zum Projekt: "Wir möchten Betroffenen das Gefühl geben, dass sie nicht allein mit ihrer Situation sind. Und das Besondere: Menschen, die an Demenz erkrankt sind, sind herzlich willkommen." Kilian ist Mentaltrainerin, Demenzberaterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und bietet am 13. April, 11. Mai, 8. Juni und 13. Juli um jeweils 15 Uhr den "Treffpunkt Demenz" kostenlos an.

Das Konversionsmanagement steht als Servicestelle für die Themen Innenentwicklung und Siedlungsentwicklung in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit zur Verfügung. Wer Fragen hat, kann sich an Konversionsmanagerin Barbara Wunder unter Telefon 0906/74–305 oder unter barbara.wunder@lra-donau-ries.de wenden. (AZ)