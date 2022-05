Eine Ausstellung über Menschen, die das Ries mit prägen

Plus Bei der Ausstellung "Rieser.Heimat.Charakter" im Nördlinger Tannenturm können Besucher 21 Menschen kennenlernen. Was das Konzept ausmacht.

So geht Ausstellungs-Marketing heute: Man nehme ein bewährtes Konzept – eine Porträtreihe, wie sie die Rieser Nachrichten seit Jahren praktizieren – ausgesuchte Protagonisten, das Skript einer geplanten Doktorarbeit, stylische Gestaltung, anspruchsvolle Fotografie, ein bisher nicht gekanntes Druckverfahren, eine coole, neu gestaltete Location und ein funktionierendes Netzwerk, auch von Sponsoren. Fertig ist eine in jeder Hinsicht gelungene Ausstellung von mehrheitlich bekannten Persönlichkeiten unter dem Titel: "Rieser.Heimat.Charakter".