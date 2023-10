Eine Ausstellung zum Mitmachen im Interkulturellen Frauencafé in Nördlingen

Ideenreichtum, Kreativität und Vielfalt machen Lust auf Mehr. Am 6. Oktober findet außerdem die Tafel der Begegnung statt.

Es war ein herrlich buntes, kreatives Chaos, das sich Samstag in den Räumen des Seniorentreffs in der Nördlinger Polizeigasse abspielte: Frauen aus aller Frauen Länder (in diesem Fall wohl der bessere Begriff) zeigten interessierten Besuchern ihr Können, ihre Hobbys und ihre besonderen Fähigkeiten. Es wurde ausgestellt, gemalt, gebastelt, genäht und vor allem das präsentiert, was die Frauen in den jeweiligen Kulturen ausmacht, worauf sie stolz sind und was sie auch gerne zeigen. Was überraschte, waren die vielfältigen Fähigkeiten und der Ideenreichtum, mit denen die Menschen aus anderen Kulturen auch unsere Sichtweise neu beleben können.

Ukrainische Frauen präsentierten die Petrykiwka-Malerei. Dabei handelt es sich um einen originellen Stil der dekorativen Malerei in der Ukraine, der als immaterielles Kulturerbe seit 2013 sogar in der repräsentativen Liste der Menschheit der Unesco aufgenommen worden ist. Die Malerei ziert Häuserfassaden und erinnert auch nicht von ungefähr an die „Lüftelmalerei“ in Oberbayern.

Fingerhäkeln, Sorgenpüppchen und türkische Handarbeiten wurden gezeigt

Auch Oberbürgermeister David Wittner, der kurz im Frauencafé vorbeischaute, wurde gebeten, seine kreativen Fähigkeiten in diesem Genre zu entdecken. Darüber hinaus konnte man über Fingerhäkeln staunen und sogenannte „Sorgenpüppchen“, Ikonenmalerei, bulgarische Malerei und türkische Handarbeiten entdecken. Nicht zuletzt wurde kreatives Upcycling präsentiert und gezeigt, dass dies nicht allein eine „urdeutsche“ Erfindung ist. Näharbeiten, schöne Kleider und deren Herstellung sowie Tänze wurden aufgeführt, die zahlreiche Besucher auch zum Mitmachen animierten.

Alles in allem war es ein origineller, inspirierender Vormittag, der Lust machte auf weitere Begegnungen dieser Art. Und diese Gelegenheit ist gegeben: am Freitag, 6. Oktober, um 18 Uhr laden die Frauen des Interkulturellen Frauencafés in den Gewölbesaal des Nördlinger Rathauses ein. Thema: „Tafel der Begegnung“. Schon die gesamte Woche arbeiten unsere ausländischen Mitbürgerinnen daran, interessierten und hoffentlich genussorientierten Nördlingerinnen und Nördlingern Köstlichkeiten aus ihren Ländern zu präsentieren.

Genuss und Begegnung sollen im Vordergrund stehen

Aber nicht nur der Genuss soll im Vordergrund stehen, sondern auch die Begegnung, der Austausch und das nähere Kennenlernen, das einander besser Verstehen, gute Gespräche und vielleicht nützliche Kontakte. Natürlich ist dieses kleine Fest auch eine gute Gelegenheit, Unsicherheiten auf beiden Seiten bei guter Unterhaltung abzubauen. Damit die Veranstalter um Friedrun Meyer besser planen können, bittet man um Voranmeldung unter 09081/86555 oder unter der Mailadresse friedrun-meyer20@gmx.de. Auf jeden Fall ist - wenn man die Mitmachausstellung als Maßstab in Betracht zieht - auf gute Stimmung Verlass und die Aussicht auf kulinarische Köstlichkeiten mehr als gegeben.