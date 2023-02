Eine Bürgerenergie-Gesellschaft für Nördlingen? Rat ist gespalten

Bürger sollen an der Energiewende in Nördlingen beteiligt werden – nur wie das aussehen soll, wird im Stadtrat sehr unterschiedlich gesehen.

Der Nördlinger Stadtrat sei mit seiner Entscheidung für Freiflächen-PV-Anlagen einen großen Schritt für eine Abkehr von fossilen Energieträgern gegangen – so formulierten es Sebastian Maier von der EnBW Ostwürttemberg DonauRies und Markus Last von Energie Schwaben. Die Unternehmensvertreter skizzierten auch ein mögliches Modell für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Doch die ersten Ideen stießen nicht bei allen Stadträten auf Zustimmung.

Last erklärte zunächst, dass man die vergangenen 20 Jahre gebraucht habe, um rund 17 Prozent des deutschen Stromverbrauchs aus erneuerbarer Energie zu beziehen. Für den Rest habe man noch 22 Jahre Zeit, wolle man das Ziel der CO₂-Neutralität bis 2045 erreichen. Jede PV-Anlage auf einem Dach und jede Großfläche sei sinnvoll, denn es sei noch viel zu tun.

Mehr Solar-Strom: Netze müssen massiv ausgebaut werden

Eine Herausforderung sei das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch, doch Energie aus Wind, Sonne und Biomasse würden sich gut über den Großteil der Jahreszeiten gut ergänzen, zusätzlich brauche es Wasserstoff als Speichergrundlage.

Sebastian Maier wies, wie kürzlich schon im Interview mit unserer Redaktion, auf die Herausforderungen hinsichtlich des schleppenden Ausbaus der Netze hin, wie die Leitung, die nun nach sieben Jahren mit veralteter Technik gebaut werde. Doch auch Solaranlagen und die Windkraft müssten massiv ausgebaut werden: Der Druck in dieser Hinsicht sei groß – und die Kommunen sollten selbst handeln. Denn ansonsten werde ihnen die Entscheidung abgenommen, etwa in Form von privilegierten Bauvorhaben. Es brauche maximale Transparenz, die Menschen müssten mitgenommen werden. Das könne mithilfe einer Genossenschaft passieren.

Maier stellte die Idee vor: Eine gemeinsame Gesellschaft, bestehend aus: der Stadt Nördlingen, ODR, Energie Schwaben und einer Genossenschaft, an der die Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind und auch schon mit kleineren Geldbeträgen einsteigen könnten.

CSU-Stadtrat fragt nach dem Mehrwert für die Stadt Nördlingen

An der Idee, dass sich die Stadt beteiligen sollte, gab es Kritik. Jörg Schwarzer ( CSU) sagte, es sei klar, dass man in die Energiewende einsteigen müsse. Doch er merkte für das vorgestellte Modell an, dass von diesen vier Partnern zwei Großkonzerne seien, da dürfe man nicht von Regionalität sprechen. Ebenfalls fragte er nach dem Mehrwert für die Stadt, schließlich sei eine Wertschöpfung vor Ort auch ohne Kommune möglich. Schließlich sei das auch eine finanzielle Frage: Die Leistungsfähigkeit der Kommune dürfe nicht überschritten werden, schließlich stehe eine Summe von einer Million Euro im Raum.

Gabriele Fograscher von der SPD fragte nach dem Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger in der Genossenschaft. Der EnBW-Vorstand schilderte, dass die Rendite für sie interessant sein könne. Die Konzerne würden als Platzhalter fungieren, aus der Erfahrung mit anderen Kommunen wisse man, dass die Menschen nicht sofort mit einer hohen Investition dabei seien. Doch mit der Zeit würde sich immer mehr Personen an der Genossenschaft beteiligen, und diese könne wachsen.

Steffen Höhn aus der CSU-Fraktion störte sich an der "Verquickung der Interessen": Er selbst sei ein Freund von Bürgerbeteiligung, sehe aber keinen Grund, warum die Stadt dabei sein sollte. OB David Wittner führte an, dass die Konzerne natürlich eine gewisse Expertise mitbrächten, die die Stadt nicht habe, die man aber aufbauen könne, wenn der Stadtrat das wünsche. Das werde sich aber andererseits im Stellenplan niederschlagen. Es sei aber keine Pflicht, sich an einer Energiegesellschaft zu beteiligen und nur ein Vorschlag, der noch spezifiziert werden müsse.

Koukol würde starke Rolle der Stadt begrüßen

Rudi Koukol (Grüne/Frauenliste) sah die Rolle der Stadt völlig anders: "Mir als Bürger von Nördlingen ist es recht, wenn die Kommune ein Mitspracherecht hätte." Er würde sich da "geborgener" fühlen. Das Kontrollrecht sei ein wichtiger Punkt, den die Stadt nutzen solle.

Helmut Beyschlag von der PWG ging noch einmal auf den Vortrag der Unternehmensvertreter ein: Sie hätten gezeigt, dass man die Energiewende voranbringen müsse. Wenn man als Kommune hier eine Vorbildwirkung entfalten könne, sei man in der Pflicht.

Viele Fragen zu einer solchen Energiegesellschaft blieben offen, daher stimmte das Gremium dafür, weitere Gespräche zu führen. Auf Nachfrage unserer Redaktion schilderte OB Wittner hinsichtlich der von Schwarzer angesprochenen Finanzen, dass es sich um einen Platzhalter im Haushalt handle. Wie hoch eine Investition sei, hänge beispielsweise auch mit der Wirtschaftlichkeit einer möglichen PV-Anlage zusammen. Aber letztlich sei alles davon abhängig, was letztlich der Wunsch des Stadtrats sei. Dann erst könne man sagen, wie eine solche Gesellschaft aussehe.