Eine externe Firma soll die Wärme fürs Nördlinger Hallenbad liefern

Plus Ein Experte rät im Stadtrat dazu, für das neue Hallenbad auf Hackschnitzel zu setzen. Steffen Höhn (CSU) bringt die Thermalquelle ins Spiel.

Ein Hallenbad und eine Sauna verbrauchen viel Wärmeenergie. Das neue Bad im Rieser Sportpark soll keine eigene Heizung bekommen, sondern über ein zentrales Blockheizkraftwerk versorgt werden. Wie das wiederum aussehen könnte, darüber informierte Ingenieur Michael Linkersdörfer den Stadtrat am Donnerstagabend.