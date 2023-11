Eine Nachbarin zeigte Jugendlichen, wie man die Fenster der Synagoge einschmeißt

Plus Werner Eisenschink referiert über die Reichspogromnacht. In Hainsfarth schützte die SA die Synagoge - allerdings nicht, weil sie die jüdische Gebetsstätte erhalten wollte.

Ein historischer Vortrag gewinnt durch Tagesereignisse tragische Aktualität: So geschehen im Nördlinger Stadtmuseum, wohin der Historische Verein für Nördlingen und das Ries zu einem Vortrag von Werner Eisenschink eingeladen hatte. „Betrifft: Judenaktion“ lautete der Titel. Mit diesem „neutralen“ Ausdruck hatten die Nazis 1938 den Pogrom belegt, der sich in diesen Tagen zum 85. Mal jährt, im Volksmund zynisch „Reichskristallnacht“ genannt.

Die Machthaber hatten die Tötungs- und Vernichtungsorgien taktisch vorbereitet, als konsequente Fortsetzung der vorausgegangenen Hetzreden und Gewalttaten und als Auftakt zum grausamsten Menschheitsverbrechen, von dem wir wissen. Dass der Pogrom vom 9. November kein spontaner Ausbruch eines vorgeblichen Volkszorns, sondern ein penibel zentral geplanter Coup der Machthaber gegen eine willkürlich zu Volksfeinden erklärte religiöse und gesellschaftliche Minderheit, belegte Eisenschink mit Originalzitaten aus einem Fernschreiben, das der Chef des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich an alle Polizeibehörden und SS-Einheiten versandte. Goebbels, dem die Rolle des Auslösers lange Zeit zugerechnet wurde, rühmt den „Kollegen“ dafür in seinem Tagebuch. Das Ausmaß und die Wirkungen der „Judenaktion“ überraschten auch die Initiatoren.