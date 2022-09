Eine neue Doppelspitze für die PWG Nördlingen

Generationswechsel bei den Parteifreien in Nördlingen: Johannes Ziegelmeir gibt sein Amt an Georg Frank und Barbara Wunder ab. Was sich sonst noch ändert.

Die PWG Nördlingen wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Bei der Mitgliederversammlung wurden laut einer Pressemitteilung Dr. Georg Frank und Barbara Wunder als Vorsitzende gewählt. Zweite Vorsitzende sind Cara Irina Wagner und Simone Baumann, Kassenwart wird Michael Kemnitzer und Schriftführerin bleibt Susanne Vierkorn. Das Mindestalter für die Mitgliedschaft wurde auf 16 Jahre herabgesetzt. Die Schwerpunktthemen der Zukunft für die PWG sind belebte Zentren mit einer hohen Aufenthaltsqualität und die Energiesicherheit mit erneuerbaren Energien.

Der noch amtierende erste Vorsitzende Johannes Ziegelmeir, der nach 13 Jahren in dieser Position nicht mehr antrat, blickte auf drei erfolgreiche OB-Wahlkämpfe und den erfolgreichen Wahlkampf 2020 zurück. In seiner Rede gab Oberbürgermeister David Wittner eine Übersicht über die aktuellen kommunalpolitischen Themen. Zunächst wurden die Satzungsänderungen beschlossen, deren Neuerungen hauptsächlich die Herabsetzung des Alters für die Mitgliedschaft auf 16 Jahre und die Vereinsführung in einer Doppelspitze sind.

Faire Verteilung der Verkehrsflächen

Frank und Wunder gaben in ihrer Antrittsrede einen Einblick in die zukünftige thematische Schwerpunktsetzung der PWG. Die ohnehin schon hohe Lebensqualität solle durch eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Umgestaltung öffentlicher Räume gesteigert werden. Frank: "Dabei spielt eine clevere Mobilitätsplanung mit einer fairen Verteilung der Verkehrsflächen eine große Rolle, durch die mehr Platz für die Fußgänger, Außengastronomie, grüne Bereiche und Orte der Begegnung mit Stadtmobiliar geschaffen werden kann."

Wunder: Ortskerne spielen besondere Rolle

Wunder ergänzt: "Wir dürfen nicht nur reagieren, wenn es zu heiß wird. Wir müssen agieren und vorsorgen, dass sich die Menschen im öffentlichen Raum auch in Zukunft wohlfühlen. Der öffentliche Raum muss für den Menschen gemacht sein. Die Ortskerne spielen dabei eine besondere Rolle, denn sie sind das Herz unserer Kommunen, hier findet Leben statt und hier entsteht Identifikation mit unserer Heimat."

Um diese Ziele zu erreichen, könnte beispielsweise das Tempo an kritischen Bereichen gedrosselt und könnten mehr verkehrsberuhigte Bereiche geschaffen werden, so die Mitteilung weiter. Weitere Bereiche in der Innenstadt, die sich für eine Verkehrsberuhigung anbieten, seien die Kreuzungen der Torstraßen am Inneren Ring. Beide Vorsitzende betonen: "Wir wollen die Autos nicht aus der Innenstadt verbannen. Was wir aber vor allem brauchen, ist weniger Verkehr in der Altstadt."

Die Energiesicherheit in Nördlingen müsse durch erneuerbare Energien auch auf kommunaler Ebene gelingen. Es gebe bereits zukunftsweisende Ansätze wie genossenschaftliche Formen der Energieerzeugung mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Bei der Mitgliederversammlung wurde laut Pressemitteilung deutlich, dass bei beiden Themen ein integrierter strategischer Ansatz notwendig sei und blinder Aktionismus fehl am Platz. (AZ)