Einem Nördlinger droht ein Zwangsgeld, wenn sein Hund weiter entwischt

Plus Die Stadt Nördlingen will, dass ein Hundebesitzer sein Tier nicht frei herumlaufen lässt. Das Herrchen sieht das anders und geht gegen die Anordnung der Stadt vor.

Ein Hund läuft allein in Nördlingen herum, die Stadt duldet das nicht und erlässt einen Bescheid. Dagegen wehrt sich der Besitzer. Doch beim Termin vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg erscheint der Kläger nicht. Verhandelt wird der Fall aber dennoch.