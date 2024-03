Nördlingen

15:30 Uhr

Einfach nur sterben? Theaterstück "Gott" berührt im Stadtsaal Klösterle

Das Schauspiel "Gott" bewegte die Menschen in Nördlingen.

Plus Die Besucherinnen und Besucher in Nördlingen werden in der Pause nach ihrer Meinung zur Sterbehilfe gefragt. Das Ergebnis ist nicht eindeutig.

Von Peter Urban

Selten hat es im Nördlinger Stadtsaal Klösterle ein Theaterstück gegeben, bei dem die Zuschauerinnen und Zuschauer schon in der Pause so intensiv diskutierten. Viele dachten darüber nach, wie sie denn als Mit-Entscheider eines virtuellen Ethik-Rates handeln würden. Im Foyer waren dazu Tore - mit „Ja“ und „Nein“ betitelt - aufgestellt, durch die man gehen sollte, um seine Entscheidung registrieren zu lassen. Dabei ging es in dem grandios inszenierten Theaterstück "Gott" von Ferdinand von Schirach nur um eine einzige Frage: „Wem gehört unser Leben?“

Der subtilen Mischung aus Gerichtsverhandlung, Theaterstück und Podiumsdiskussion (Regie: Miraz Bezar, Ausstattung: Stephan Mannteuffel) lag eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 zugrunde. Es hatte das Verbot der Sterbehilfe für verfassungswidrig erklärt. Im Stück soll in einem fiktiven Ethikrat geklärt werden, was das für unsere Zukunft bedeutet. Wie wird der Gesetzgeber handeln, um die Suizidhilfe mit Erlaubnisvorbehalten, Aufklärungs- und Wartepflichten und so weiter zu regulieren? Und: Ist das Ganze überhaupt wünschenswert, ethisch vertretbar und zukunftsweisend? Oder treten wir damit eine Lawine los, deren Ausmaße wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht absehen können?

