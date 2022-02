Einnahmen übertreffen Prognose von RoodMicrotec

Der Halbleiter-Produzent mit Standort in Nördlingen meldet die höchsten Einnahmen seit 2011 mit rund 14,5 Millionen Euro.

Das Geschäftsjahr 2021 lief für den Halbleiter-Spezialisten RoodMicrotec mit Standort in Nördlingen besser als erwartet. Wie das Unternehmen mitteilt, belaufen sich die vorläufigen Gesamteinnahmen für 2021 auf rund 14,5 Millionen Euro und sind damit 22 Prozent höher als im Vorjahr mit 11,9 Millionen Euro. Das Unternehmen schreibt, dass die Zahlen verdeutlichen würden, dass RoodMicrotec innerhalb der zukunftsorientierten Märkte weiterhin im Wachstum liegen würde.

„Für 2021 haben wir einen deutlichen Anstieg der Gesamteinnahmen erwartet und es geschafft, unsere Erwartungen zu übertreffen, indem wir uns auf unser Kerngeschäft und unsere Dienstleistungen konzentriert haben. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Kunden weiterhin mit unserer gewohnt hohen Qualität und pünktlichen Lieferungen bedient", sagt Martin Sallenhag, CEO der RoodMicrotec. „Die Liquiditätslage ermöglicht es uns, in Kapazitäten und Fähigkeiten zu investieren, um der steigenden Nachfrage des Marktes und unserer Kunden gerecht zu werden."

Prognose für 2022 liegt bei RoodMicrotec bei 15,6 Millionen Euro

RoodMicrotec erwartet für 2022 Gesamteinnahmen von bis zu 15,6 Millionen Euro vor Steuern. Die aktuell weltweit schwierige Situation bezüglich der Lieferzeiten für Wafer und Verpackungen sowie Lieferverzögerungen können die Realisierung der erwarteten Gesamteinnahmen beeinflussen, teilt das Unternehmen weiter mit.

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist das Unternehmen weltweit etabliert. Die Firma bietet Leistungen für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Standort Nördlingen seit mehr als 50 Jahren

Im November 2019 hat die Firma das 50-jährige Bestehen des Standorts Nördlingen gefeiert. 1969 eröffnete Signetics, wie das Unternehmen damals hieß, zunächst auf dem Ankergelände eine Niederlassung im Ries. Die amerikanische Firma war auf der Suche nach Fabriken in Europa. Es soll Gerüchte gegeben haben, dass die Mess’ die Entscheidung für Nördlingen beeinflusst habe, ließ Erich Pfleiderer 2019 in einem Grußwort verlesen. Er hat die Verhandlungen damals mit begleitet und war mit der Personalnummer eins der erste Mitarbeiter von Signetics. Ausschlaggebender sei jedoch die Version gewesen, dass den Amerikanern die Stadt besonders gut gefallen habe.

Am Nördlinger Standort erarbeiten die Mitarbeiter unter anderem Testlösungen, programmieren Testprogramme für den elektrischen Funktionstest und überprüfen Bauelemente – unter anderem für den Automobil- und Medizinbereich. Das heißt, das Unternehmen testet die korrekte Funktionalität der Bauteile, die vom Hersteller geliefert werden, unter verschiedensten Bedingungen. Erst wenn die Tests zufriedenstellend verlaufen sind, werden die Bauelemente bei den Anwendern in die jeweiligen Endgeräte eingebaut. Zudem ist in Nördlingen auch die Bauteil-Qualifikation. (AZ)