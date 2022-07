Einsätze im ganzen Ries: Unwetter sorgt für Durcheinander

Plus In der Nacht auf Donnerstag haben die Feuerwehr-Einsatzkräfte im Ries mit einem Unwetter zu kämpfen. Bäume stürzen um und Pferde büxen aus.

Die Feuerwehren im Ries hatten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einiges zu tun: Aufgrund des Unwetters mit Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometern kam es unter anderem zu entwurzelten Bäumen und umgefallenen Straßenschildern, amtliche Warnungen wiesen zudem auf örtliche Gefahren wie Blitzeinschläge hin. Außerdem mussten Einsatzkräfte auf die Suche nach Pferden gehen.