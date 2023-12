Eisplatte löst sich von Hänger und trifft Pkw

Den Pkw eines Verkehrsteilnehmers trifft eine Eisplatte, die sich von einem anderen Pkw samt Anhänger mit Plananaufbau gelöst hat. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Rechtskurve vor Kleinerdlingen kommt einem Verkehrsteilnehmer, der am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr auf der B466 von Hohlheim kommend in Richtung Nördlingen fährt, ein Pkw mit Anhänger entgegen.

Vom Anhänger, der mit einem Planenaufbau ausgerüstet war, löste sich nach Angaben der Polizei eine größere Eisplatte. Sie stürzte auf die Fahrbahn und prallte gegen den Pkw des Verkehrsteilnehmers.

Der Verursacher fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet unter der Telefonnummer 09081/2956-0 um Hinweise. (AZ)