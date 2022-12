Eisplatz in Nördlingen soll am Freitag eröffnet werden

Am Freitag könnte zum ersten Mal auf dem Eisplatz an der Kaiserwiese Schlittschuh gefahren werden. Was zur Eröffnung geplant ist.

Vielleicht können die Nördlingerinnen und Nördlinger am Freitag übers Eis schlittern – und zwar nicht etwa auf potenziell glatten Gehwegen, sondern auf dem neuen Eisplatz auf der Kaiserwiese. Das teilt Organisator Ralf Kluge mit: "Wir versuchen, am Freitag aufzumachen."

Die Wasserschicht könnte dann dick genug sein, auch wenn der Schnee auf der Eisfläche dafür nicht optimal sei, so Kluge. Zur Eröffnung sei ein kleines Event geplant: Oberbürgermeister David Wittner werde um 15 Uhr kommen und kleine Geschenke an Kinder verteilen. Zudem soll der Künstler Wolfgang Balzer dann auch eine Winterlandschaft malen, die an die Bauzäune gehängt wird.

Eisplatz in Nördlingen mit Schlittschuhverleih für Kinder

Es würden Getränke, etwa Glühwein, verkauft, zudem gibt es einen Schlittschuhverleih – aber nur für Kinder. Grundsätzlich soll von 8.30 Uhr bis 20.45 Uhr geöffnet sein. Zu dieser Zeit geht am Abend die Flutlichtanlage aus. Ob schon an diesem Freitagmorgen gefahren werden kann, entscheide sich aber erst am Morgen, so Kluge. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Bewirtung soll es auch an den Wochenenden und Feiertagen geben, ebenso wie eine Aufsicht an diesen Tagen. Toiletten sind auf dem Gelände ebenfalls vorhanden. Laut Kluge könne man auch auf der Nördlinger Homepage sehen, ob der Eisplatz geöffnet sei, über das Wochenende sei dies aber nicht zwangsläufig immer aktuell.

