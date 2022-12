Eisplatz in Nördlingen wird am Freitag noch nicht eröffnet

An diesem Freitag sollte eigentlich der Eisplatz in Nördlingen eingeweiht werden. Doch das ist noch nicht möglich.

Der Nördlinger Eisplatz kann am Freitag noch nicht eröffnet werden. Am Mittag gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Eisschicht noch nicht die erforderliche Dicke aufweise.

Nachdem in den vergangenen Jahren der Natureisplatz am Bäumlesgraben aufgrund der Witterung nur ganz vereinzelt öffnen konnte, hatte sich die Stadt Nördlingen dazu entschlossen, in diesem Jahr eine alternative Eisbahn auf der Kaiserwiese zu installieren.

Eisplatz in Nördlingen ist am Freitag noch nicht befahrbar

„Wir freuen uns, wenn so endlich wieder Schlittschuhlaufen in Nördlingen möglich ist,“ wird Oberbürgermeister David Wittner in der Mitteilung zitiert. Dann ist auch Ralf Kluge vor Ort, der sich seit mehr als 25 Jahren mit viel Engagement um das Eis und die Wünsche der kleinen und großen Schlittschuhläufer kümmere. Kinder, die selbst keine Schlittschuhe besitzen, könnten diese grundsätzlich von Freitag bis Sonntag vor Ort im Festbüro neben der Eisfläche leihen.

Wann der Eisplatz öffnet, sei witterungsabhängig und werde auf der städtischen Homepage www.noerdlingen.de sowie in den sozialen Medien bekannt gegeben. Die Nutzung des neuen Eisplatzes ist kostenlos und von 8.30 bis 20.45 Uhr möglich. (AZ)

