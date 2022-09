Nördlingen

vor 15 Min.

Elektriker erleidet Stromschlag, Kollege rettet ihn

Ein Eelektriker hat am Mittwochmorgen in Nähermemmingen einen Stromschlag erlitten.

Artikel anhören Shape

Ein 53-Jähriger arbeitet in Nähermemmingen an einer Stromleitung. Er greift in einen Kabelstrang - und bekommt einen Stromschlag. Sein Kollege greift beherzt ein.

Ein 53 Jahre alter Elektriker hat am Mittwoch einen Stromschlag erlitten. Laut Polizeibericht führte der Mann gegen 7.30 Uhr an der Stromleitung unter der Brücke bei der Bruckmühle in Nähermemmingen Arbeiten aus. Dabei griff der 53-Jährige in einen Kabelstrang und erlitt einen Stromschlag. Er krampfe und konnte die Stromleitung nicht mehr von allein loslassen. Sein Kollege griff beherzt ein und stieß den Mann von der Leiter, sodass dieser in der Eger landete. Der 53-Jährige erlitt Herzrhythmusstörungen und Verbrennungen an der Hand und musste von einem Arzt versorgt werden. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

Themen folgen