Elektrorollerfahrer fährt unter Drogeneinfluss

Ein Elektrorollerfahrer ist am Montag von der Polizei kontrolliert worden. Der 22-Jährige stand unter Drogen.

Der Fahrer eines Elektrorollers ist am Montagabend in Nördlingen von Streifenbeamten kontrolliert worden. Da die Polizisten beim 22-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten feststellen konnten, testeten sie ihn auf den Wirkstoff THC. Der Test bestätigte den Verdacht und schlug positiv an. Wie die Polizei berichtet, wurde der Fahrer einer Blutentnahme unterzogen. Ihm droht nun ein Bußgeld in dreistelliger Höhe. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.