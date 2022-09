Elfen-Fotos im Kultwork sorgen für eine Zauberwelt

Plus Wer dem Geist Freiheit gewähre, der sei kreativ, meinen Stephanie Schick und Peter Oßwald. Gemeinsam laden sie im Kultwork zur Elfenzeit ein.

„Komm zur Elfenzeit“, war die Einladung überschrieben, die zur Vernissage ins Nördlinger Co-Working-Space Kultwork einlud. Und tatsächlich fühlte man sich angesichts von geheimnisvoll-mystisch verkleideten und geschminkten Elfen etwas hin- und hergerissen zwischen Zauberwelt und dem sonst gewohnten Business-Ambiente des Kultwork. Genau das will Stephanie Schick, Fotografin, Grafikdesignerin, Bürokauffrau und Illustratorin erreichen. Man soll sich von ihrer Kunst verzaubern lassen und in eine Welt voller Fantasie eintauchen.