Nördlingen/Ellwangen

18:00 Uhr

Ein Jahr nach dem Zugunfall im März 2023 wird das Verfahren eingestellt

Plus Im Jahr 2023 wurde eine Frau bei einem Bahnunfall mitgeschleift und schwer verletzt. Warum das Verfahren nun eingestellt wurde.

Es war ein Vorfall, der nicht nur im Landkreis Donau-Ries für Entsetzen sorgte: Am Abend des 13. März 2023 wurde eine Frau auf der Bahnstrecke ab Pflaumloch außen am Waggon mehrere Kilometer weit mitgeschleift. Erst in Nördlingen wurde das bemerkt und die Notbremse gezogen. Für den Fall ist die Staatsanwaltschaft Ellwangen zuständig, die lange auf ein Gutachten warten musste. Das ist mittlerweile fertiggestellt – und ausgewertet.

Das bestätigt der Sprecher der Ellwanger Staatsanwaltschaft, Maximilian Adis, auf Anfrage unserer Redaktion. "Das Verfahren ist im März 2024 eingestellt worden, weil keine verfolgbaren Straftaten festgestellt werden konnten", sagt Adis. Das Gutachten sei zum Ergebnis gekommen, dass nur eine "seitenselektive Türfreigabe" das Unglück hätte verhindern können. Adis erklärt dazu, dass dies bei neuen Zugmodellen immer eingebaut sei.

