Nördlingen

vor 31 Min.

Die Mebert-Krippenausstellung verlässt den Nördlinger Weihnachtsmarkt

Mit ihrer Krippenausstellung in der Alten Schranne war Irmi Mebert fast 20 Jahre lang ein fester Bestandteil des Romantischen Weihnachtsmarkts in Nördlingen.

Nach fast 20 Jahren kündigt Irmi Mebert das Ende ihrer Krippenausstellung in Nördlingen an. Der Grund dafür ist wohl ein Gespräch mit dem Liegenschaftsamt.

Eigentlich ist auf dem Romantischen Weihnachtsmarkt in Nördlingen nach drei Jahren Pause wieder vieles wie gewohnt: die sanfte Weihnachtsmusik, der Geruch von Glühwein, Bratwürsten und gebrannten Mandeln, die Krippenausstellung in der Alten Schranne. Dort präsentierten Irmi und Thomas Mebert vom 25. November bis zum 4. Dezember ihre selbst gebauten Krippen. Am Eingang ebendieser Ausstellung wurden Besucher aber dieses Jahr mit einem Aushang informiert, dass es 2023 keine weitere geben wird. "Wirklich schade", sagt nicht nur die Krippenbaumeisterin selbst – der mögliche Auslöser liegt dabei schon drei Jahre zurück.

