Endlich wieder Blaulichtball: Ein Marktgespräch in der neuen Sauna

Plus Wenn Heidi und Pokémon gemeinsam tanzen, dann ist endlich wieder Blaulichtball: von einem scharfzüngigen Türmer über einen Striptease bis zur Stadtpolitik.

Nach zweijähriger Zwangspause haben die vier Rettungsorganisationen Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz und Technisches Hilfswerk wieder den traditionellen Nördlinger Blaulichtball veranstaltet. Das diesjährige Motto „Pumuckl, Elefant und Maus, unsere Kindheitshelden gehn' heut aus“ traf offenbar bei den Gästen den richtigen Nerv. Man durfte wieder das innere Kind herauslassen, den Abend mit Freude, Offenheit und Leichtigkeit genießen. Um 19 Uhr strömten Kindheitshelden aus verschiedensten Jahrzehnten in den wieder einmal restlos ausverkauften Stadtsaal - von Heidi über Biene Maja zu Top Gun und Pokémon war alles dabei.