Endlich wieder ein Dreier für den TSV Nördlingen

Plus Bayernliga Süd: In einem Match auf Augenhöhe setzt sich der TSV Nördlingen knapp mit 3:2 gegen den FC Deisenhofen durch. Grubers Traumtor kurz vor Schluss lässt die Fans jubeln.

Nördlingens Bayernliga-Fußballer haben nach vier Spielen ohne Sieg wieder dreifach gepunktet und sich im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Beim 3:2 gegen den FC Deisenhofen zeigte die Mannschaft von Karl Schreitmüller Moral und kam nach einem 1:2-Rückstand noch einmal zurück.