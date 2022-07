Endlich wieder singen: Nördlinger Chorgemeinschaft gibt Sommerkonzert

Plus Corona hat die Chöre hart getroffen, auch in Nördlingen: Bei kaum einer Probe waren alle Sängerinnen und Sänger anwesend. Doch das Ensemble meisterte diese Hürde.

Wieder mehr singen – mit Kindern, mit den Enkeln und mit Freunden: Das dachten sich wohl viele auf dem Nachhauseweg vom Sommerkonzert der Chorgemeinschaft Nördlingen. Unter dem Motto „Im Schein von Sonne, Mond und Sternen“ hatte Chorleiterin Elke Moll ein überaus abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.