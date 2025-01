Vortragsabend: Neue Einblicke in die städtische Flussaue und ihre Geschichte

Unter dem Motto „Stadt und Fluss. Neue Forschungen zur urbanen Flussaue Nördlingens“ laden die Stadt Nördlingen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Historische Verein Nördlingen für Nördlingen und das Ries um 20 Uhr in die Alte Schranne zu einem Vortrag ein. Iris Nießen, Prof. Dr. Gerrit Jasper Schenk, Snježana Pejdanović, Ema Zvara stellen aktuelle Forschungen zur städtischen Aue Nördlingens aus der Perspektive ihrer Disziplinen vor (Geowissenschaften, Archäologie, Geschichte). Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Schwerpunktprogramms „Auf dem Weg zur Fluvialen Anthroposphäre“ wollen die Forscherinnen und Forscher herausfinden, seit wann, wie und warum die Nördlinger die Gewässer der Auenlandschaft im Ries um und in Nördlingen zu kontrollieren versuchten. In den letzten beiden Jahren haben sie dafür das Gewässersystem direkt bei und in der Stadt untersucht und im Stadtarchiv nach Berichten, Rechnungen und Zeichnungen gesucht.

Im Vortrag wird unter anderem gezeigt, welche Untersuchungen bereits vorgenommen wurden und welche Erkenntnisse sie über den Umgang mit Frischwasser, Brauchwasser und Abwasser liefern. Im Anschluss an den Vortrag stehen die Referentinnen und Referenten für Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung zum kostenlosen Vortrag ist nicht erforderlich. (AZ)