Nördlinger Stadtrat entscheidet knapp: Vorerst keine Parkgebühren in der Altstadt

Selten war sich der Nördlinger Stadtrat bei einem Thema so uneins, wie bei den Parkgebühren. Obwohl man im vergangenen Jahr eigentlich deren Einführung beschlossen hatte, wurde seither darüber diskutiert, ja fast schon gestritten. Folgt man der Argumentation von Oberbürgermeister David Wittner, spiegelt der Rat aber lediglich die Bevölkerung wider: „Stark auseinander driftende Meinungsäußerungen“ zu diesem Thema höre er, so Wittner am Donnerstagabend. Das Gremium musste dennoch eine Entscheidung treffen - und die fiel denkbar knapp aus.

