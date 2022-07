Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen

52 Absolventinnen und Absolventen werden an der Staatlichen Wirtschaftsschule Nördlingen verabschiedet. Antonia König und Sarah Ulrich bekommen einen Staatspreis.

Unter dem Motto "Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen" fand die Abschlussfeier und Zeugnisübergabe an die 52 Absolventinnen und Absolventen der Staatlichen Wirtschaftsschule Nördlingen in der Aula des Beruflichen Schulzentrums statt. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Herta Mussgnug und der Abschlussschülerin Yvonna Daroga.

Der Leiter des Beruflichen Schulzentrums, Raimond Eberle, dankte den Lehrkräften und der Schulleiterin Manuela Stahl für die engagierte Arbeit. Er verwies auf den Philosophen Jean-Paul Sartre: "Unsere Freiheit verdammt uns ein Leben lang, uns entscheiden zu müssen.“" Jeder Mensch entscheide selbst, was er mit seinem Leben anfangen wolle. Er trage die Verantwortung für sein Handeln. Eberle riet den Abschlussschülern, ihre Interessen und Talente bewusst weiterzuverfolgen.

Verabschiedung an der Staatlichen Wirtschaftsschule: Vertrauen für Herausforderungen

Oberbürgermeister David Wittner betonte, dass die Abschlussschüler gut gerüstet in das berufliche Leben starten würden. Als ehemaliger Wirtschaftsschüler appellierte Matthias Martin, Geschäftsführer des Autohauses Meier, in einer Videobotschaft, Eigeninitiative zu zeigen. Manuela Stahl ließ mit Bildern die Schulzeit der Absolventen Revue passieren. Sie zeigte auf, dass die Schülerinnen und Schüler stolz sein können auf das, was sie sind und was sie erreicht haben. Herausforderungen im Privat- und Berufsleben begegne man am besten mit Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und einem gesunden Optimismus. Zusammen mit Freunden müsse man das Leben auch und gerade in schwierigeren Zeiten feiern.

Der Abschlussjahrgang schlägt berufliche Wege im kaufmännischen, sozialen, technischen und handwerklichen Bereich ein, einige werden weiterführende Schulen besuchen. Auf humorvolle Art verabschiedeten sich die Absolventen von ihren Lehrern und bedankten sich mit ganz persönlichen Geschenken. Gerhard Feldmeier sowie die Vorsitzende des Elternbeirats, Alice Schüler, freuten sich, besondere Leistungen auszeichnen zu dürfen. Als Jahrgangsbeste konnten Antonia König und Sarah Ulrich mit einem Staatspreis der Regierung von Schwaben ausgezeichnet werden. Als weitere Klassenbeste wurden Tobias Eckl und Thomas Grimmeiß geehrt. Der Förderverein zeichnete Lisa Hotter, Leonie Sandmeyer, Angelina Mayr, Danica Meyer, Lilly Töpfer und Paul Stowasser für sehr gute Schulabschlüsse aus. Sarah Ulrich wurde vom Elternbeirat für das beste Prüfungsergebnis im Fach Mathematik geehrt. Im Übungsunternehmen erhielt Elia Giaracuni für seine hervorragende Hausarbeit in Kooperation mit dem Unternehmen XXXLutz in Bopfingen eine Würdigung. Der Freundeskreis Markham honorierte die hervorragenden Leistungen von Viktoria Albrecht im Fach Englisch.