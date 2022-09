Nördlingen

vor 42 Min.

Entspannte Stimmung beim Nördlinger Stadtmauerfest 2022

Mit der traditionellen Gebetsszene und dem Großen Zapfenstreich ist das Historische Stadtmauerfest am Sonntagabend zu Ende gegangen. OB David Wittner bedankte sich bei Organisatoren und Mitwirkenden.

Plus Zehntausende Menschen feiern in der Altstadt von Nördlingen das historische Stadtmauerfest. Für Aufregung sorgt eine Dreijährige. Was sich der OB mit Blick auf den Winter wünscht.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Friedlich und großteils entspannt haben die Nördlingerinnen und Nördlinger zusammen mit Zehntausenden Besucherinnen und Besuchern am vergangenen Wochenende das historische Stadtmauerfest gefeiert. Die Freude, dass sie angesichts der zurückliegenden schwierigen Pandemiezeit wieder auf dem Fest zusammenkommen konnten, war vielen Menschen anzumerken. Oberbürgermeister David Wittner sprach von einem "Nördlinger Gemeinschaftsgefühl".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen