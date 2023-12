Entstehen bald weitere günstige Mietwohnungen in Nördlingen?

Plus Die Rahmenbedingungen fürs Bauen werden schwieriger, schildert die Baugenossenschaft in Nördlingen. Geschäftsführer Wizinger spricht auch über künftige Projekte.

Die Stadt Nördlingen hat ein Einwohnerwachstum und die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen ist nach wie vor groß. Genau hier setzt die gemeinnützige Baugenossenschaft Nördlingen an. Ihr Ziel ist die Schaffung von gutem und preiswertem Wohnraum. Wie das zuletzt gelang, wurde auf der 100. ordentlichen Mitgliederversammlung der 1918 gegründeten Genossenschaft deutlich – und auch wie die künftige Entwicklung aussehen wird.

Geschäftsführender Vorstand Blasius Wizinger trug den Geschäftsbericht 2022 vor. Die Genossenschaft zählt aktuell 1179 Mitglieder und betreut insgesamt 1449 Wohnungen, wovon sich 725 Mietwohnungen in ihrem Eigentum befinden. Die übrigen Wohnungen werden für Dritte verwaltet, vor allem für die ebenso sozial ausgerichtete städtische Wohnungsgesellschaft. Auf der Warteliste für günstige Mietwohnungen standen zuletzt rund 500 Bewerber. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren 2022 schwierig aufgrund des Ukrainekriegs, extremer Energiepreiserhöhungen, Materialengpässen und hohen Baustoffpreisen. Die Wohnbauinvestitionen in ganz Deutschland seien 2022 um zwei Prozent gesunken, sagte Wizinger und kritisierte die Bundesregierung für eine Verschlechterung der Förderbedingungen. Die Auszahlung von zugesagten Fördermitteln dauere immer länger, man müsse mit einem halben Jahr rechnen. Da sei es nicht verwunderlich, dass Wohnbauinvestoren wegblieben.