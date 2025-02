Nördlingen startet „Integriertes Nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept“

Vertreter von Stadtverwaltung und Stadtfraktionen der Stadt Nördlingen haben jüngst erste Ideen vorgestellt, um ein „Integriertes Nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept“ (INSEK) für die Nördlinger Altstadt zu entwickeln. Die Präsentation fand im Rahmen der INSEK-Auftaktveranstaltung statt, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt zu entnehmen ist.

Beim Stadtentwicklungskonzept INSEK setzt die Stadt auf Integration: Alle relevanten Akteure, auch die Öffentlichkeit, will sie einbeziehen. Zunächst soll eine Bestandsanalyse durchgeführt werden, dann die Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken herausgearbeitet werden. Sobald das Entwicklungsziel festgelegt wird, sollen auch Maßnahmen konzipiert werden. Das Stadtentwicklungskonzept INSEK soll vor allem folgende Themenfelder einbeziehen: Städtebau und Denkmalschutz, Bevölkerung und Wohnen, Wirtschaft und Handel, Lebensumfeld und Kultur, Tourismus und Verkehr sowie Klimaschutz und Klimaanpassung und Ökologie und Stadtbegrünung.

Mit dem Integrierten Nachhaltigen Stadtentwicklungskonzept will die Stadt eine ganzheitliche Perspektive auf die Herausforderungen der städtischen Entwicklung werfen. Auch will sie damit festlegen, wie sie die nächsten Jahre diese Entwicklung steuern will. Expertinnen und Experten aus den Bereichen Stadtplanung, Umwelt, Soziales und Wirtschaft sollen ein umfassendes Konzept entwickeln, das ökologische, ökonomische und soziale Aspekte miteinander vereint. Die Stadtverwaltung möchte dabei sicherstellen, dass die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger in den Planungsprozess einfließen. Daher plant sie unter anderem auch eine Online-Beteiligung der Bevölkerung. (AZ)