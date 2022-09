Nördlingen

Er war beim Dinner auf dem Platz neben der Queen

Plus Carl-Eugen Erbprinz zu Oettingen-Wallerstein hat die Queen mehrmals persönlich getroffen. Ein Dinner blieb ihm besonders in Erinnerung.

Mehrmals hat Carl-Eugen Erbprinz zu Oettingen-Wallerstein die Queen persönlich getroffen. Doch an ein Mal erinnert sich der Chef des fürstlichen Brauhauses noch besonders. Man sei in kleinerer Runde auf dem Land unterwegs gewesen. Und plötzlich näherte sich hinter ihm eine ältere Dame in Gummistiefeln, grüßte ihn freundlich. Es war die Queen, die am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben ist. "Sie stapfte mit uns durch den Regen." An jenem Abend wurde zu Oettingen-Wallerstein sogar eine besondere Ehre zu Teil: Er durfte beim Dinner neben Königin Elisabeth II. sitzen.

